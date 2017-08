publié le 24/08/2017 à 12:38

"C'est un peu difficile, commence Dominique Farrugia la gorge serrée. Mardi 22 août 2017, le réalisateur de La Cité de la Peur (avec Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia) est mort après avoir lutté contre la maladie. J'ai eu mes camarades des Nuls, on est atterrés... Nous, on est connu pour écrire des bêtises. Lui, il était connu pour mettre en scène nos bêtises et le faire de manière filmique et intéressante."



"Il était pétri de culture cinématographique, continue le comédien. Il voyait tout, tout, tout. Et puis il avait un penchant pour le film noir américain des années 60 et 70. Quand je l'ai connu, j'avais une vingtaine d'années et j'allais chez lui. Il avait des cassettes VHS qui couvraient ses murs. C'est une longue période de ma vie qui s'en va. Il va nous manquer énormément."

Ancien complice des Nuls sur Canal+, réalisateur de leurs parodies d'émissions et de publicités, Alain Berberian qui a commencé sa carrière comme monteur sur la première chaîne payante, était le frère de l'auteur de bande dessinée Charles Berberian. Après La Cité de la peur qui connait un grand succès il réalise plusieurs comédies. En 2002, il dirige Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde dans Le Boulet.



Deux ans plus tard, le cinéaste réunissait Christian Clavier et Jean Reno dans L'Enquête corse, portant à l'écran la bande dessinée de Pétillon. En 1997, il réalise une autre comédie sur l'univers cette fois-ci des paparazzi avec Patrick Timsit et Vincent Lindon. En 2007, il a signé L'Île aux trésors avec Gérard Jugnot et Alice Taglioni.