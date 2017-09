publié le 08/09/2017 à 17:38

Marika a présenté un sketch très personnel sur le plateau du Grand Studio RTL Humour. "C'est ma première promo je suis très émue", commence-t-elle, avant de mimer des conversations téléphoniques nerveuses entre sa mère et sa fille, qui souhaite organiser une fête d'anniversaire : "Je ressens un coma éthylique sans avoir bu une goutte d'alcool tellement je suis saoulée par ton histoire", finit-elle, au bord d'une (fausse) crise de nerfs.



Marika était dans la production de films et dans l'événementiel avant de décider tout à coup d'arrêter son métier pour passer sur scène : "J'ai vécu trois ans de bonheur sur scène [...] et après j'avais qu'une envie c'était de remonter sur scène". La comédienne faisait partie des humoristes qui sont venus séduire le public de RTL dans Le Grand Studio Humour de Michel Boujenah, avec Les Coquettes.

Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15 heures et à 23 heures.