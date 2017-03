Rodin dans la Curiosité

publié le 20/03/2017 à 18:00

Rodin, père de la sculpture moderne

Bienvenue au Grand Palais ! Nous sommes en direct pour vous faire découvrir l’exposition magnifique consacrée à Auguste Rodin, le virtuose, le génie de la sculpture…

On dit souvent d’Auguste Rodin qu’il est le père de la sculpture moderne, on va comprendre pourquoi et on va découvrir toutes les facettes de son talent, son amour pour les femmes aussi, cette sensualité qui débordait de ses œuvres et qui choquait l’Amérique puritaine…

Pour nous raconter Rodin, nous recevons Catherine Chevillot, directrice du Musée Rodin et commissaire de cette exposition du centenaire qui se tient au Grand Palais jusqu’au 31 juillet.

Nous recevons également Yves Jaeglé, chef adjoint du pôle culture-médias du Parisien-Aujourd’hui en France, et partenaire avec RTL de cette exposition.

Rodin l'exposition du centenaire