Un nouveau record a été établi mercredi lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York. Salvator Mundi, tableau réalisé par Léonard de Vinci, a été adjugé pour 450,3 millions de dollars (environ 382 millions d'euros), pour devenir l'oeuvre d'art la plus chère du monde. "Ce prix est parfaitement conforme, estime Thierry Ehrmann, PDG de Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, invité de RTL. Au cours des années 2000, nous avons dépassé la barre des 100 millions, que ce soit en art ancien, moderne ou contemporain. L'année dernière, un des tableaux de Basquiat a fait 110 millions de dollars."



Le nom du nouveau propriétaire du tableau n'a pas été révélé. "On peut vous dire qu'il s'agit d'une institution muséale", a précisé Thierry Ehrmann, sans donner plus d'information. Selon le PDG d'Artprice, l'achat du tableau révèle une logique économique : "L'industrie muséale a une vision pragmatique. Pour un tableau de 450 à 500 millions de dollars, il faut 5 à 7 ans de billetterie pour le payer. Un tableau comme celui de Léonard de Vinci fait venir une population extracontinentale. Qu'un Russe, un Asiatique ou un fonds américain l'achète, ça assure des millions de visiteurs."

Peut-on alors comparer ce prix à celui dépensé par le PSG pour s'offrir Neymar (220 millions d'euros), dans le but de remplir son stade et de vendre des maillots ? "Je ne suis pas du tout pour le sport et ce genre de ressources sur un être humain. Quand il s'agit de chef d'oeuvre, c'est différent. Mais oui, il y a une approche économique", convient Thierry Ehrmann.