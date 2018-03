publié le 30/10/2016 à 10:00

C'est l'une des expositions les plus courues à Paris : depuis le 22 octobre, le mécène russe Chtchoukine est à l'honneur dans les couloirs de la Fondation Louis-Vuitton. Plus de 15.000 personnes ont visité Icônes de l'art moderne durant le premier week-end. Au micro de RTL, Anne Baldassari, commissaire générale de cette exposition, décrit ses grands axes."On y voit 130 chefs d'oeuvre qui nous viennent de la collection de Sergueï Chtchoukine. Il s'était dédié dès 1898 à créer une collection d'art contemporain français(impressionnisme, post-impressionnisme, fauvisme, cubisme, ndlr). À cette époque, les artistes français n'avaient aucun crédit : le grand public allait se moquer, allait rire. Ces artistes étaient la proie favorite des caricaturistes."



Cette collection a été tenue secrète pendant de longues années. L'ancienne directrice du Musée Picasso à Paris rappelle que "cette collection a subi les grandes turbulences de l'histoire puisqu'à partir de la fin des années 1920, elle a été à la base de la création du premier musée d'art moderne au monde, créé par les artistes et les intellectuels russes à partir de 1919. Cet art est devenu l'emblème d'un art bourgeois, d'un art décadent et avec la montée du stalinisme, cette collection a été mise au secret, séparée, puis interdite."