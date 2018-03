"Serena" de Pandolfo et Risbjerg est la bande dessinée RTL du mois

publié le 29/03/2018 à 11:30

Serena est la bande dessinée RTL du mois de mars. Signée Pandolfo et Risbjerg, elle met en scène une implacable héroïne de western, pas commode du tout.





Aux États-Unis dans les années 30, la crise de 1929 n’en finit pas de faire des ravages. En Caroline du Nord, les autorités soucieuses de préserver la nature, veulent acquérir des terrains pour créer le parc national des Great Smoky Mountains. Mais tout cela va créer de vives tensions avec les exploitants forestiers qui ne pensent qu’à s’enrichir en coupant des arbres.

Dans cette histoire, le méchant patron n'est autre qu'une femme, très belle et intelligente, répondant au nom de Serena. La jeune femme n’a aucun scrupule et une ambition que rien n’arrête. La Caroline du Nord n’est pour elle qu’une étape. Elle pense y gagner suffisamment d’argent pour conquérir le Brésil et probablement y couper tous les arbres qu’elle voudra. Elle va mettre la propriété forestière de M. Pemberton en coupe réglée, n’hésitant pas à tuer, à ruiner et à ratiboiser des centaines d’hectares de forêt.

Serena est à l'origine un roman de Ron Rash, grand best-seller en Amérique. Une bande dessinée magistralement adaptée par Anne Caroline Pandolfo et dessinée par Terkel Risbjerg, aux éditions Sarbacane.

