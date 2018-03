Saga Bruce Springsteen - 1ere partie

publié le 27/09/2016 à 19:28

Une autobiographie écrite par Bruce Springsteen, c'est un évènement ! Le livre de 642 pages est paru ce Mardi 27 Septembre chez Albin Michel en partenariat avec RTL. Une bonne occasion pour Georges Lang de revenir sur la longue carrière du Boss qui a véritablement débuté en 1973... comme les Nocturnes. Les albums de Bruce ont ponctué l'émission des Nuits sur RTL. Pendant 2 heures Georges Lang vous raconte l'histoire musicale de celui qui est devenu incontournable dans le monde du rock et dont les shows ont marqué plusieurs générations.



Schackled and drawn - Bruce Springsteen

We take care of our own - Bruce Springsteen

Land of hope and dreams - Bruce Springsteen

Does this bus stop at 82nd street ? - Bruce Springsteen

Blinded by the light - Bruce Springsteen

Born to run - Bruce Springsteen

Badlands - Bruce Springsteen

Hungry heart - Bruce Springsteen

Atlantic city - Bruce Springsteen

Born in the USA - Bruce Springsteen

Dancing in the dark - Bruce Springsteen

La partie 2 de la saga Bruce Springsteen se trouve sur la page des Nocturnes du 27 Septembre.