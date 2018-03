publié le 30/09/2016 à 17:33

Tous les ans, le premier week-end d'octobre est réservé aux noctambules. La Nuit Blanche recouvre Paris et l'Île-de-France de son manteau nocturne pour une soirée interminable. Des activités culturelles sont organisées pour les couche-tard de tous les horizons et dans tous les coins de la capitale.



Contrairement à de nombreux événements annulés ces derniers mois en raison de la menace terroriste sur le territoire (la braderie de Lille, le cinéma en plein air finalement à l'intérieur ou encore le tournoi de basket Quai 45), la Nuit Blanche brave la peur pour faire vivre l'art, la musique, le patrimoine... Bref, la culture. Et ce pendant des heures entre samedi 1er et dimanche 2 octobre. Cette 15e édition est proposée sous le signe du songe, de l'amour et du franchissement, sous la direction de Jean de Loisy, président du palais de Tokyo.

1. Pour les âmes poétiques une ballade sur le thème du franchissement

Il explique vouloir faire vivre aux visiteurs l'aventure de Poliphile, héros d'un conte italien qui voyage en songes pour conquérir un amour désiré, Polia. Jean de Loisy promet un parcours foisonnant d’œuvres et d'installations poétiques par certains des plus grands artistes de notre temps, comme celle d'Anish Kapoor entre le Pont Neuf et la passerelle des Arts.

"C'est une Nuit Blanche qui est consacrée à une seule chose au fond : l'émotion partagée". Le directeur du Palais de Tokyo propose de découvrir la Seine comme une "phrase". "Cette phrase, ce sont les 1.000 histoires que Paris raconte", explique-t-il. Il s'agira de déambuler sur les berges de Seine en découvrant des ambiances insolites et poétiques tout au long du parcours.

2. Pour s'émerveiller devant un spectacle fluvial

Ce parcours sera guidé par le défilé de 30 bateaux qui se suivront sur le fleuve. Décorés et animés, les embarcations formeront une parade fluviale de 23h30 à une heure du matin. Ils traverseront la capitale de l'Hôtel de Ville jusqu'au Pont Iéna et l'île aux cygnes. Le tout est imaginé par l'artiste Fabrice Hyber.



Chacun de ces bateaux représenteront un sport différent représenté à travers des sons d'efforts ou de vitesse de balles. Intitulée "Encore un effort", cette ballade n'est pas sans référence à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques en 2024. Elle promet en tout cas un spectacle étonnant.



3. Pour les amoureux de l'art et du patrimoine

Comme tous les ans, l'un des principes phares de cet événement est de profiter de l'offre culturelle de la capitale jusque tard dans la nuit. Cela permet de découvrir des lieux de manière complètement différente, sans la lumière du jour et surtout dans une ambiance nocturne qui tranche avec les hordes de touristes la journée. Samedi soir, de nombreux musées parisiens laissent leurs portes ouvertes pour les amoureux de l'art à toute heure de la nuit.



Les fans de Hergé et Tintin pourront découvrir l'exposition qui leur est consacrée au Grand Palais gratuitement jusqu'à minuit. Le Quai Branly, le Musée de l'Homme, le musée Carnavalet ou encore celui du Luxembourg seront aussi accessibles jusqu'à minuit. Tout comme Art 42, cette école qui met à l'honneur pas moins de 150 œuvres du street art comme celles de Banksy, Invader ou encore JR.

4. Pour les fans de cabaret

Autre ambiance aux abords du Petit Palais. Dans les jardins du musée du VIIIe arrondissement, des danseuses du Crazy Horse vont lever la jambe jusqu'aux étoiles pour faire découvrir un spectacle froufrouté dans un lieu d'art. Une expérience assez insolite. Le fameux cabaret parisien célèbre ainsi ses 65 années d'existence et de fête.



Cette étape fait partie du parcours poétique imaginé par Jean de Loisy. Sorties de leur lieu habituel, les danseuses joueront le rôle des nymphes qui consolent, guident et aident le héro rêveur qui donne son thème à la Nuit Blanche 2016.

5. Pour les illuminés

La Conciergerie réserve également un spectacle visuel aux curieux de la nuit. Pierre Delavie, artiste réputé pour ses pièces lumineuses en trompe l'œil qui viennent transformer de manière éphémère les bâtiments du patrimoine français, a imaginé une nouvelle œuvre dans le parcours songeur de Poliphile. Après Marseille ou le Grand Palais à Paris, l'artiste vient donc poser sa patte éclairée sur la façade du Palais de Justice. L'oeuvre s'intitule sobrement : "L'Amour déborde".



- Papa, y a quelqu'un qui a secoué la Conciergerie ¿ - Ne t'inquiète pas, c'est juste une installation de #PierreDelavie. #NuitBlanche Une photo publiée par Paris (@paris_maville) le 29 Sept. 2016 à 7h26 PDT

À l'intérieur du lieu, les visiteurs pourront apprécier la vision d'une oeuvre en création. Lydie Arickx est un artiste qui s'est lancé le défi de peindre une fresque de taille pendant un mois pile. Pour la Nuit Blanche, il ne s’arrêtera pas de 19 heures à minuit. L'occasion de contempler le processus de création d'une toile.

6. Pour les infatigables de la nuit

À la Rotonde à Jaurès aussi il y aura des œuvres pour vous en mettre plein les yeux. Elles seront accompagnées de DJ sets, histoire de vous en mettre plein la vue et les oreilles. Une soirée entièrement gratuite organisée par Bon Esprit de 21 heures à six heures. Au Champ-de-Mars, les Kiosques électroniques installent leurs platines pour faire résonner la techno aux pieds de la Tour Eiffel.



Non loin de là, le pont des Invalides sera secoué par les basses de la soirée Crossing. Organisée par le collectif We Love Art (We Love Green ou Peacock Society). L'occasion de sentir battre les pieds au rythme des sons puissants sur l'un des plus beaux ponts de Paris, avec vue sur la Tour Eiffel.