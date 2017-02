Marc Lavoine et Coldplay dans le Stop ou Encore du 12 février 2017

publié le 10/02/2017 à 11:31





Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Marc Lavoine et découvrez ainsi "Oh mon amour" interprété en duo avec Coeur de Pirate, le nouvel extrait de son conte musical "Les souliers rouges"... Votez ensuite Stop ou Encore pour Coldplay, dont le dernier album "A head full of dreams" fait un véritable carton mondial! Coldplay sera en concert au Stade de France les 15, 16 et 18 juillet 2017... Replongez vous également dans les tubes de l'année 1982 avec Louis Chedid, Quaterflash ou encore Diane Tell... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, gagnez des montres RTL. A vos téléphones: 3210





Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.