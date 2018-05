publié le 22/05/2018 à 17:33

Quand la bande de braqueurs espagnols rencontre l'univers d'Homer Simpson. Alors que la fièvre Casa De Papel continue de se propager dans le monde, certains fans n'hésitent pas à s'emparer du phénomène de manière insolite ou artistique.



C'est le cas d'Adrien Noterdaem, un artiste belge qui a réalisé une série d'illustrations croisant la série Netflix avec la fiction animée créée par Matt Groening. Sur son compte Instagram, le talentueux dessinateur offre un relooking aux célèbres personnages qui ont été "simpsonnisés". De Berlin à Tokyo en passant par Nairobi ou encore Rio, la ressemblance est stupéfiante pour un résultat très réussi.

Même le Professeur a le droit à sa transformation puisque dans l'une des publications, on le retrouve devant les grilles de la propriété de M. Burns (l'odieux et tyrannique propriétaire de la centrale nucléaire dans Les Simpson), faisant face aux chiens du milliardaire. Avec son air suspect, on le soupçonnerait presque de planifier un braquage dans le manoir.

Un crossover qui semble plaire aux fans des deux séries. Mais si cette idée est loin d'être à l'ordre du jour, les fidèles de La Casa De Papel pourront suivre la troisième partie des aventures du fameux gang sur Netflix à partir de 2019.