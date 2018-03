publié le 30/10/2016 à 16:18

Une introspection par l'écriture. Janine Boissard, romancière aux multiples succès, a choisi de raconter sa vie de mère, d'épouse et d'amoureuse. Après des livres tels que L'Esprit de famille, Une femme en blanc, Marie-Tempête, c'est la première fois qu'elle se dévoile ainsi. Elle y parle de ses bonheurs mais également de ses épreuves, à commencer par un mariage malheureux : "J'ai épousé un inconnu", raconte-t-elle à RTL. "Quelqu'un qui était beau, qui était brillant, qui était tout ce que j'aimais. Très vite, [...] j'ai vu qu'on n'était pas faits l'un pour l'autre. Mais pas question de m'en aller. D'abord, on ne divorçait pas. J'ai beaucoup souffert jusqu'au jour magique où j'ai été guérie. [...] Je me suis mise à la fenêtre, je le regardais partir et ça m'était égal."



Avec courage, Janine Boissard révèle qu'elle s'est faite avorter à une époque où c'était encore interdit : "Je sais que je vais divorcer, et je m'aperçois que je suis enceinte. Et là, je n'hésite pas", se souvient-elle, avant de poursuivre : "Je ne peux pas, ce n'est pas possible. J'avais une adresse et j'y suis allée sans le dire à personne. Personne ne le savait. Jusqu'à la veille de la parution de ce livre, où je l'ai dit à mes sœurs et à mes enfants. Tout le monde l'a pris avec amour."

Une femme, de Janine Boissard, aux éditions Flammarion

