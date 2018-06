"Les Livres ont la parole" : "Lire !" de Bernard et Cécile Pivot

publié le 18/03/2018 à 08:10

L'ancien présentateur d'Apostrophes et l'homme de la dictée Bernard Pivot publie Lire ! chez Flammarion, accompagné de sa fille Cécile. Un livre joliment illustré, joyeux et passionné, dans lequel lui, l'éminent professionnel et elle, grande lectrice, partagent et confrontent leur amour de la lecture. Un amour venu du dictionnaire pour Bernard Pivot.



Lire !, de Bernard Pivot et Cécile Pivot, est publié chez Flammarion.



9782081416307 Crédit : Bernard et Cécile Pivot publient "Lire !" chez Flammarion

