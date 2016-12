REPLAY - Une sélection de livres de "poche en fête", des éditions de luxe publiées pour Noël et le Jour de l'An.

par Bernard Lehut publié le 25/12/2016 à 09:05

Pour Noël et le Jour de l'An, des livres de "poche en fête" sont publiés dans des éditions de luxe. Un coffret réunit les trois tomes de la dernière fresque de Ken Follett. Le Siècle retrace l'histoire du XXème siècle à travers les destins croisés de cinq familles, anglaise, galloise, américaine, russe et allemande. Le dernier volume de la trilogie, Aux portes de l'éternité, court de l'édification du mur de Berlin en 1961 à l'élection de Barack Obama en 2008. Défilent aux côtés des personnages de Follett, Martin Luther King, Kennedy, Castro, Khrouchtchev ou encore Nixon.

Ken Follett, l'auteur du Siècle, sa monumentale trilogie publié en coffret au Livre de Poche.



Un autre livre, et une découverte cette fois-ci, La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon. Cette petite communiste, c'est la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, la fée des Jeux olympiques de Montréal en 1976 et qui avait fasciné les médias du monde entier. Elle était la première gymnaste à décrocher la note parfaite ! Lola Lafon raconte le fabuleux destin de Nadia Comaneci, dressée bien sûr pour devenir cette poupée parfaite mais dotée aussi d'une volonté de fer. Le livre de Lola Lafon est aussi une réflexion sur le corps des femmes et une réinterprétation de l'époque de la guerre froide, un roman de haute voltige.

La petite communiste qui ne souriait jamais est publié chez Babel.



Le dernier Fred Vargas, Temps glaciaires est une réussite absolue. La romancière déploie deux enquêtes du commissaire Adamsberg en apparence sans lien mais qui finiront par se recouper.

Une excursion de touristes français en Islande qui vire au cauchemar et une étrange société d'adorateurs de Robespierre dont Vargas trace un remarquable portrait.

L'incomparable Fred Vargas publie Temps glaciaires chez J'ai Lu.