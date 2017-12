"Le grand jeu du dico" : 100 mots rares et improbables pour s'amuser en famille

publié le 23/12/2017 à 10:35

Pour Noël, Muriel Gilbert nous offre des mots rarissimes, comme le mot rhinotillexomanie. Proust disait à ce sujet "la marquise surprise en pleine rhinotillexomanie ruina ainsi deux ans d'efforts pour faire de son salon le plus couru de Paris". La rhinotillexomanie est en réalité le nom médical de la sale habitude de se mettre les doigts dans le nez.



Moins dégoûtant, le mot zinzolin. Il s'agit d'une couleur, un violet tirant sur le rouge. Ces mots, Muriel Gilbert les a trouvés dans un petit livre à s'offrir en famille pour Noël. Édité par Le Robert, il s'appelle "Le grand jeu du dico". Il reprend 100 mots rares et improbables mais qui existent avec des définitions vraies ou fantaisistes. Le but du jeu, c'est de deviner seul ou à plusieurs, laquelle est la bonne. Lucas Fournier, Kevin Keiss et Jean-Bernard Pouy sont les auteurs et se définissent eux-mêmes comme des agités du vocable.

On apprendra dans ce livre ce que veut dire gobeloter, blézimarder, xyloglotte ou abigoti. Une personne abigotie est devenue totalement bigote. La pentheraphobie, plus surprenant, désigne la peur des belles-mères. Pour ceux qui en souffrent, la période des fêtes avec ces inévitables rassemblements familiaux doit être difficile à vivre.