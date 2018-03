Le 32e Salon du livre Jeunesse sous le thème "Sans dessus dessous"

publié le 30/11/2016 à 10:23

Le 32ème Salon du livre et de la presse Jeunesse ouvre ses portes mercredi 30 novembre à Montreuil en Seine-Saint-Denis, et jusqu'au 5 décembre. C'est le grand rendez-vous annuel des éditeurs jeunesse, des éditeurs qui ont le sourire. La littérature jeunesse continue de booster le marché du livre. Selon l'enquête annuelle de l'institut GFK en octobre de l'an dernier et ce mois de novembre, l’édition jeunesse ce sont 81 millions d’exemplaires vendus, soit 26% du total du marché du livre pour un chiffre d’affaires de 638 millions d’euros.



En progression sur les 10 premiers mois de 2016 de 3,3% en valeur, le livre jeunesse se porte bien aussi parce qu'il s'adapte en permanence à l'évolution de la société. C'est pour ça que le salon a choisi un thème un peu particulier cette année : "Sans dessus dessous". "Quand on est enfant et jeune, on a beaucoup de questions à se poser sur la vie. C'est aussi parce que le monde est sans dessus dessous", explique Sylvie Vassallo, la présidente du Salon du livre jeunesse de Montreuil.

Le livre documentaire en forme

Le livre documentaire a un gros avantage sur internet. "On a le sentiment que le livre n'a jamais été aussi utile, selon Thomas Dartige, responsable du département documentaire chez Gallimard Jeunesse. Dans un monde saturé de savoir, l'encyclopédie permet d'apporter ou de développer une diététique de l'information car elle offre des informations hiérarchisées, structurées, mais qui sont aussi fiables, accessibles et mises en scène d'une façon qui va aider à comprendre".

Le livre documentaire c'est un complément aux encyclopédies, l'anecdotique, le produit alternatif, faire ce que les autres ne font pas ou pas pareil. Par exemple Les 100 plus grands personnages de l'histoire de Louise Michel à Napoléon en passant par Sainte Blandine de Lyon, Léonard de Vinci... Avec des illustrations modernes, on retrouve le style des graphistes qui fabriquent les dessins animés que les enfants regardent à la télé pour 20 euros.



Si vous venez au salon, l'entrée est gratuite pour tout le monde, mercredi, jeudi et vendredi. Ce week-end et lundi, il vous en coûtera 5 euros, mais dès votre entrée on vous offrira un chèque livre de 4 euros à dépenser dans le salon.