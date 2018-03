Louisa May Alcott a écrit "Les 4 filles du docteur March" et aurait eu 184 ans

publié le 29/11/2016 à 07:04

Elle a écrit l'un des plus célèbres romans du XIXe siècle, qui a traversé les siècles et bercé des générations entières de jeunes lecteurs. Louisa May Alcott est l'auteure de Les quatre filles du docteur March, un roman dans lequel elle décrit l'Amérique qu'elle a connu, celle de la seconde moitié du XIXe siècle, marquée par la lutte contre l'esclavage et la Guerre de Sécession.



Deuxième d'une fratrie de 4 filles et d'un père philosophe et exigeant dans son éducation, Louisa May Alcott évolue dans un milieu intellectuel. Elle grandit ainsi avec le poète David Thoreau et le philosophe Ralph Waldo Emerson, qui éduquent eux aussi la jeune fille, cette dernière se lançant très tôt dans l'écriture.

Après avoir exercé plusieurs emplois, elle se retrouve infirmière durant la Guerre de Sécession, en accord avec ses luttes contre l'esclavage et pour l'émancipation des femme. En 1868, Louisa May Alcott accepte d'écrire une histoire à l'intention des enfants et publie Les quatre filles du docteur March (Little women). L'histoire raconte la vie de 4 sœurs, filles d'un pasteur yankee engagé comme aumônier durant la Guerre de Sécession.

Meg, Jo, Beth et Amy tentent de vivre avec leur mère et malgré la faillite de la famille. On raconte que Louisa May Alcott s'est décrite fidèlement à travers le personnage de Jo (Joséphine). Après un séjour en France, l'écrivaine décède en 1888 à l'âge de 56 ans à Boston.