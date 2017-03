"L'Odyssée d'Ulysse" : 5.000 lecteurs vont réciter Homère dans la rue ou à la plage

publié le 21/03/2017 à 11:51

L'idée a germé à Lyon, dans la tête des organisateurs du Festival Européen Latin Grec. On dit que le grec ancien et le latin sont rébarbatifs et ringards. Ces passionnées de culture antique ont décidé de descendre dans la rue pour nous prouver le contraire. Il y a 24 chants dans L'Odyssée. Vingt-quatre chapitres. Dans des dizaines de lieux, sur les trottoirs, sur les marches des théâtres ou ailleurs, vous allez voir 5.000 personnes lire Homère, au même moment, vendredi 24 mars entre 10 heures et 11 heures.



Cela signifie qu'à 11 heures, l’intégralité des 12.900 vers aura été lu en 43 langues, dont le grec ancien. À Saint-Pétersbourg, ça se passera dans un gymnase. À Tel Aviv, ce sera dans le café "Le petit prince". À Madagascar, dans l’école "Avenir des Enfants" (là, on le lira en malgache). À Biarritz, les élèves du lycée Malraux sortiront de leur classe pour aller sur la plage raconté comment Zeus a envoyé Hermès voir Calypso sur son île où elle retient Ulysse (c'est le chant 5).

"N'ayez pas peur !"

Dans le Parc de la Tête d'Or à Lyon (chapitre 10), on entendra Ulysse faire le récit de son voyage homérique en mer. Dans le lycée Gambetta d'Arras, près de la jungle de Calais, on lira en italien et en grec ancien le chant 17 (L'accueil de l'exilé). Il raconte comment Ulysse, mendiant, rentre dans son palais envahi par des prétendants qui veulent épouser sa femme Pénélope.

Se rend-on compte à quel point le texte, fondateur de notre civilisation occidentale résonne encore dans notre quotidien ? Le texte d'Homère a vingt-huit siècles. Il ne les fait pas.



Le Festival Européen Latin Grec est animé par des professeurs de lettres ou des passionnés qui veulent passer un message résolument "positif". "N'ayez pas peur !", lance la co-directrice du Festival, Laurence Ghirardi, elle-même professeur de langues anciennes. "Il ne faut pas avoir peur d'étudier le latin et le grec.



Ces langues et ces cultures pâtissent d'une image qui n'a plus lieu d'être", lance-t-elle. "Aujourd'hui, l'enseignement de ces langues se fait avec un tableau numérique (...), avec des tas de moyens qui font revivre l'Antiquité comme elle n'a jamais vécu", assure-t-elle.

"Petit espoir" pour les latinistes et les hellénistes

Si on n’a plus peur de lire Homère, de faire du grec et du latin, est-ce que c'est encore possible avec la réforme du collège ? Cela dépend où. Vous trouverez des établissement où la réforme n'a presque rien changé, et d'autres où le nombre d'heures de latin a fondu, où la matière n'est plus proposée aux collégiens. Il y a donc des disparités. Mais tous les professeurs de lettres classiques le disent depuis plusieurs années : "On est en train d’assassiner à petit feu notre matière".



Le diplôme du Capes de professeur de lettres classiques, qui incluait le grec et le latin, a été dissous, désespérant les latinistes et les hellénistes qui se raccrochent, depuis peu, à un "petit espoir" pour l’avenir des langues anciennes. Si les sondages disent vrai, la future potentielle Première dame de France pourrait être, dans un mois et demi, une professeur de lettres classiques, Brigitte Macron.