Julien Clerc et Marina Kaye dans le Stop ou Encore du 21 octobre 2017

publié le 20/10/2017 à 11:20

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Julien Clerc dont le dernier album "A nos amours" est sorti hier, avec RTL... Il entame une tournée d'un an à travers la France et notamment à L'Olympia les 9, 10 et 11 mars 2018.Téléphone: 3210... sms au 74900!

Julien Clerc dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : SIPA Presse pour RTL



De la nouveauté encore avec Marina Kaye, qui a sorti son nouvel album "Explicit" hier... Découvrez-en un nouvel extrait avec le titre "Something" Et réécoutez avec plaisir son tube planétaire "Homeless".. .A vos téléphones: 3210, ou sms au 74900...



Marina Kaye

Dans votre Stop ou Encore ce matin, votez pour Pascal Obispo, qui met en musique la fresque musicale "Jesus, de Nazareth à Jerusalem" au Palais des sports de Paris du 17 octobre au 19 novembre 2017, avant de sillonner la France... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



"Jésus, de Nazareth à Jérusalem", la nouvelle comédie musicale de Pascal Obispo

En votant ce matin, vous pourrez remporter le nouvel album de Julien Clerc "A nos amours", mais aussi vos places pour assister à la répétition du nouveau concert de Julien Clerc le 22 novembre à Courbevoie, avec RTL, l'occasion de passer un week-end parisien également... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!



"A nos amours", le nouvel album de Julien Clerc

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

