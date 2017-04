publié le 03/04/2017 à 11:51

Dans son nouveau livre, Jean-Christophe Rufin renoue avec le genre qui a fait ses plus grands succès, le roman historique. Dans la lignée de L'Abyssin, de Rouge Brésil, son prix Goncourt en 2001 ou du Grand Cœur, il signe non seulement un roman historique en cinémascope, mais aussi un époustouflant récit de voyage, une palpitante histoire d'amour et un édifiant conte philosophique. Tout cela en sortant de l'oubli l'un des grands aventuriers du 18ème siècle, Auguste Benjowski, autrement dit le roi Zibeline. "C'est un personnage dont j'ai lu les mémoires et depuis vingt ans, ce personnage m'habite un peu", explique Jean-Christophe Rufin.



Son personnage, il l'a rencontré par hasard, en Pologne. "C'est un petit noble élevé par un précepteur français, très influencé par l'esprit des Lumières", explique l'auteur. "Il s'est engagé très jeune, s'est battu contre les Russes avant d'être déporté en Sibérie. Il finit par s'évader, avec 80 personnes, en volant un bateau", raconte-t-il, avant d'évoquer un aspect essentiel de son roman, une histoire d'amour avec la fille du gouverneur avec qui il s'échappe. "Je voulais que ce soit un roman à deux voix", ajoute Jean-Christophe Rufin.

Médecin, diplomate, académicien, essayiste, romancier, alpiniste, Jean-Christophe Rufin a de multiples casquettes. "Je n'ai que deux métiers dans ma vie, je suis médecin et j'écris des livres", nuance-t-il toutefois. Et la politique ? "Non, si j'avais dû commencer, j'aurais commencé avant. Elle me tente moins que jamais. Elle m'a tenté, j'ai eu des propositions en ce sens, mais je les ai toujours refusé", explique l'auteur.

Et d'ajouter : "À chaque fois que je me suis approché du pouvoir, je l'ai payé assez cher. Je crois que la liberté du créateur s’accommode assez mal du contrôle de la parole qui est celle d'un politique. Il faut faire un choix".



Le tour du monde du roi Zibeline sort jeudi 6 avril chez Gallimard.

