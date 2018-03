"J’ai hâte mais je stresse pas mal", confie le comédien Julien Frison

et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/05/2016 à 21:58

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années nous rappelle encore la trajectoire fulgurante de Julien Frison. À tout juste 22 ans, le comédien belge fera ses premiers pas avec la Comédie française en tenant le rôle de "Bobin" dans un Un chapeau de paille d’Italie d'Eugène Labiche mardi 31 mai. "J'ai hâte mais je stresse pas mal", confie le jeune homme à Marc-Olivier Fogiel quelques heures auparavant sur RTL. Pourtant, l'acteur a enchaîné les rôles depuis son enfance : "J’avais demandé à ma mère de faire beaucoup de castings quand j’étais jeune. C'était parfait : je rencontrais des gens géniaux, je loupais l'école et je gagnais un peu de sous."





Arrivé il y a tout juste quatre ans de Belgique, le jeune homme n'a pas chômé. Parallèlement à la fac, il s'inscrit à un stage au Cours Florent dans lequel il est rapidement repéré par un des ses professeurs. Ce dernier le rapatrie dans sa classe de troisième année de la prestigieuse école de théâtre où il prépare le concours du conservatoire. Après avoir réussi l'épreuve, Julien Frison n'aura pas le temps de finir sa formation quand il sera contacté pour rejoindre la Comédie française. "Je plane à 10.000", glisse le jeune homme en riant alors qu'il a rejoint la prestigieuse troupe de théâtre il y a un mois. "La carrière de Pierre Niney fait vraiment rêver mais je me souhait pas forcément la même", précise Julien Frison quand on le compare à l'ancien sociétaire de la Comédie française.