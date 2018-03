Les comédiens de la pièce "Harry Potter et l'Enfant Maudit" se dévoilent un peu plus

publié le 31/05/2016 à 17:34

Harry Potter sera de retour au théâtre pour de nouvelles aventures. Mais cette fois, le héros de l'histoire sera son deuxième fils Albus Severus Potter. Cette suite de la saga de J.K Rowling, Harry Potter et l'Enfant Maudit, se déroule des années après la fin du septième roman. Harry Potter est maintenant marié à Ginny Weasley et père de trois apprentis sorciers. L'un d'entre eux (Albus Severus) sera confronté à un destin magique pour le moins mystérieux que les fans découvriront dans une semaine lors de la première représentation à Londres ou dans le livre qui paraîtra le 31 juillet prochain et qui s'annonce déjà comme un immense succès en librairie.



Des premières photos des trois personnages ont été révélées quelques mois après que l'on ait découvert les visages de Ronald Weasley et Hermione Granger. Vêtus de leur costumes de scène, les acteurs se sont réunis pour une photo de famille. Jamie Parker incarnera Harry Potter, Ginny Weasley sera interprétée par Poppy Miller et Albus Severus Potter naîtra sous les traits de Sam Clemmett. J.K Rowling s'est exprimée quant aux choix du jeune acteur pour le rôle principal et a confié que "l'on n'aurait pas pu trouver mieux" sur le site Pottermore.