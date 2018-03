et Laetitia Limmois

publié le 30/05/2016 à 10:14

Le 24 mars 2016, Guillaume Musso a sorti son 13e roman intitulé La Fille de Brooklyn. Un nouveau phénomène de librairie. L'écrivain le plus lu de France est fort d'un succès national et international. Il demeure en tête des ventes de livres depuis cinq ans. Musso n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ces livres sont si populaires. "C'est très difficile d'expliquer un succès", a récemment confié l'auteur au micro de RTL.



Après avoir vendu 1,7 million d'exemplaires de ses livres en 2015,l'auteur a entamé la préparation d'un nouveau roman. Doit-on s'attendre à un polar emprunt de suspens ? Quoi qu'il en soit l'écrivain a confié que l'action se situera dans le milieu de l'art contemporain. L'intrigue se déroulera entre les États-Unis et, à Paris en grande partie. Le nom de la capitale devrait d'ailleurs figurer dans le titre de ce prochain roman à paraître en 2017.