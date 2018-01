publié le 23/01/2018 à 11:30

Colombe Schneck publie Les guerres de mon père, chez Stock. C'est l'un des 5 ouvrages en compétition pour le Grand Prix RTL-Lire 2018. De livre en livre, Colombe Schneck raconte son incroyable roman familial. Cette fois-ci, elle part donc à la recherche de ce père trop tôt disparu, à l'âge de 58 ans, alors que Colombe n'en avait que 23.



Gilbert Schneck était un brillant médecin à la joie de vivre affichée trop ostensiblement pour ne pas avoir sa part d'ombre. "Mon père était très aimé, je l'adorais (...) Il aimait la vie, les femmes, les beaux vêtements (...) et puis un jour ce monde enchanté s’effrite et donc il fallait que j'enquête sur ce qu'il cachait", confie l'auteure.



Le père de Colombe Schneck fuyait son passé. Ces guerres qui donnent le titre de son livre, à commencer par celle de 39-45. Petit garçon juif, Gilbert ne doit son salut qu'à l'héroïsme de Français ordinaires qui l'accueillent en Dordogne. Colombe Schneck a fouillé les archives locales et prend toute la mesure de l'intolérable acharnement des fonctionnaires de Vichy contre les juifs.

Sa colère n'a d'égal que sa volonté de remercier celles et ceux qui ont sauvé son père. "Ces gens n'ont jamais été remerciés et c'était donc important pour moi de leur dire merci, parce que je pense que si mon père avait gardé cette humanité, cette générosité, c'est qu'il savait qu'en chacun de nous il y a cette capacité d'aimer", poursuit Colombe Schneck.