Françoise Héritier aimait "les choses simples, évocatrices du simple bonheur de vivre"

publié le 16/11/2017 à 10:02

Un dernier hommage à Françoise Héritier, une de nos plus grandes intellectuelles qui a su également toucher le cœur du public, s’imposait. Elle nous a quittés hier, le jour de ses 84 ans. Anthropologue, disciple du maître Claude Lévi-Strauss à qui elle avait succédé au Collège de France, Françoise Héritier était aussi une féministe de la première heure.



Sa modestie et sa fantaisie n’égalaient que son intelligence. Elle avait connu un immense succès populaire il y a cinq ans avec un petit livre savoureux, Le Sel de la vie. Elle y recensait les petits plaisirs qui jalonnent l'existence et en avait parlé au micro de RTL il y a un mois à peine.

"Discuter le bout de gras sur le seuil des portes avec le facteur, une voisine ou en faisant un bout de chemin. Toucher les cornes d’un escargot, frôler les bords d’un précipice en voiture." Une femme simple avec une réelle sensibilité musicale. Elle aimait particulièrement Une demoiselle sur une balançoire d’Yves Montand, morceau qui scande, un peu comme elle "des choses simples mais qui sont évocatrices du simple bonheur de vivre".







La délicieuse Françoise Héritier nous manque déjà... Si ce n’est déjà fait, vous pouvez lire Le sel de la vie et sa suite récemment publié, Au gré des jours, aux éditions Odile Jacob.