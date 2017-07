Expéditions dans les milieux les plus extrêmes du globe

publié le 15/07/2017 à 10:00

Pour ce premier rendez-vous de l'été, Louis Bodin part à la conquête de nouveaux espaces, afin de découvrir notre planète, de la regarder et de la faire voir différemment.



Il existe encore de nombreux moyens de découvrir notre planète et surtout de la partager, puisque c'est l'idée même de l'explorateur. Des zones inédites du globe reste à découvrir, à la fois avec un œil nouveau, avec des outils différents mais surtout avec une volonté différente.

Pour ce faire, nous retrouverons l'explorateur Christian Clot, qui nous parlera de ses aventures et de son projet d'exploration des milieux les plus extrêmes du globe avec le scientifique Stéphane Besnard qui l'accompagne dans ses expéditions.

Christian Clot

Depuis une quinzaine d'années, Christian Clot parcourt le monde à pied, en kayak, à la voile ou à cheval à la rencontre des terres les plus extrêmes et les moins connues. En 2015, il met en place le programme d’expéditions ADAPTATION dans les milieux les plus extrêmes du globe.



L’objectif : étudier, en collaboration avec plusieurs grands laboratoires européens, les capacités cognitives et physiologiques d’adaptation de l’humain au cours de quatre expéditions dans les milieux les plus extrêmes de la planète en 2016 et 2017.

Stéphane Besnard

Chercheur en physiologie et neurosciences, Stéphane Besnard est l’un des scientifiques qui va étudier les données de Christian Clot dans ses expéditions et ses expérimentations.



Avec lui, nous verrons l'approche scientifique d'une telle expédition et il nous aidera à comprendre comment est ce qu'on peut explorer un peu différemment cette planète, notamment à travers notre cerveau.

L'équipe de l'émission vous recommande

Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.