Louis Bodin vous donne rendez-vous avec la flore, les milieux extrêmes

Pour le troisième rendez-vous d'Elément Terre, Louis Bodin a choisi de vous parler de la flore, des milieux extrêmes, ainsi que des terres moins connues.

A ses côtés : Christian Clot, explorateur, aventurier. Il parcourt le monde à pied, en kayak, à la voile ou encore à cheval. Il a effectué plusieurs expéditions dont une première mondiale dans les montagnes de la Cordillera Darwin au Chili.

Bruno David, Président du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, naturaliste spécialisé en paléontologie et en sciences de l'évolution et de la biodiversité.

L'explorateur, aventurier Christian Clot

Christian Clot a réalisé de nombreuses expéditions dans tous les milieux : des montagnes à la jungle, de la mer au désert, dont une première mondiale dans les montagnes de la Cordillera Darwin, en terre de feu chilienne. Il effectue également des travaux scientifiques de terrain et sur l'adaptabilité humaine.

En 2017, Christian Clot se lancera dans un nouveau défi exploratoire hors norme : réaliser des études sur la capacité d'adapation humaine, in situ, dans de véritables conditions extrêmes. Il va ainsi réaliser 4 traversées successives de 30 jours dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Et pour vivre cette aventure, Christian Clot emmènera un groupe de 20 personnes, pour compléter les études scientifiques.

Parmi toutes ses activités, Christian Clot a publié de nombreux ouvrages et des bandes dessinées consacrées à Darwin, Rimbaud l'explorateur maudit, Alexandra David-Neel publiés aux éditions Glénat.

Le muséum National d'histoire naturelle : Bruno David

Spécialiste des faunes anciennes du crétacé, Bruno David est le nouveau président du Muséum national d'histoire naturelle d'histoire naturelle. En 1995, Bruno David prend la direction du laboratoire de paléontologie du CNRS à Dijon et transforme ce laboratoire qui devient "biogéosciences", une véritable interface entre sciences de la terre et sciences de la vie.

Pour tous les passionnés de la faune, de la flore, de l'histoire, nous vous conseillons de découvrir le Musée d'histoire naturelle de Paris.

