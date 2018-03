publié le 27/06/2016 à 10:17

Les vacances approchent : voici 3 livres à glisser dans la valise pour jouer, s'instruire et sourire. On commence avec Comment rater ses vacances, un album inédit regroupant plus de 150 dessins de Tignous, assassiné lors de l'attentat de Charlie Hebdo, et de son ami Pascal Gros, lui aussi dessinateur. Ils s'étaient connu au magazine Marianne pour lequel ils collaboraient également tous les deux.



En 2014, ils avaient publié une série de dessins dans Marianne pendant tout l'été, raillant les chassés-croisés, les plages bondées, la promiscuité des campings, la folie du bronzage, le mauvais temps, bref tout ce qui vient gâcher cette période de l'année et fait que les vacances ne sont pas toujours de tout repos. C'est férocement drôle. Les dessins de Tignous mais aussi ceux de Gros sont réunis dans Comment rater ses vacances aux éditions du Chêne.



"Le Guide du bien-élevé en vacances"

Deuxième livre original pour cet été, dans un tout autre genre, Le Guide du bien-élevé en vacances. 100 bonnes et mauvaises manières à connaître parce que même sous le soleil, même en maillot, on doit demeurer courtois et il y a des règles de savoir vivre ensemble à respecter pour garantir des vacances harmonieuses. La plupart du temps, ça relève du bon sens, ne pas brailler au téléphone sur la plage, ne pas piétiner le château de sable du petit architecte en herbe de vos voisins de serviette.

Si vous passez vos vacances avec des amis, faire un pot commun et partager les tâches. Dans le train, au pique-nique, préférez le jambon-beurre au sandwich-camembert et quant à savoir comment se partager l'accoudoir avec votre voisin, on vous laisse consulter la page 17 du Guide du bien-élevé en vacances, texte de Laurence Caracalla et dessins humoristiques de Pascal Gauffre aux éditions du Figaro.

"Le Cahier de vacances des Grosses Têtes"

On termine par Le Cahier de vacances des Grosses Têtes de RTL. Laurent Ruquier et ses joyeux sociétaires vous invitent à jouer tout en vous cultivant et en vous amusant. Notamment avec les tests des Grosses Têtes, les fameuses colles que pose à l'antenne Laurent : quel château a inspiré à Hergé Moulinsart : Chambord, Cheverny ou Chenonceau ? Quel animal peut rester sans boire pendant 18 mois : la panthère, le chat ou la tortue géante ? Qui a dit : "Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe" ? Sans oublier les blagues ! Le Cahier de vacances Les Grosses têtes avec RTL est publié par Michel Lafon.