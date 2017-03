Eddy Mitchell et hommage à Alain Bashung dans le Stop ou Encore du 12 mars 2017

publié le 10/03/2017 à 16:35













Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Eddy Mitchell qui sera au Festival international de jazz à Megève le 30 mars!... Place ensuite à Tears for Fears, groupe anglais qui a vendu plus de 30 millions d'albums à travers le Monde! Ce matin, votre Stop ou Encore rend hommage à Alain Bashung, chanteur le plus primé aux Victoires de la musique, qui nous quittait le 14 mars 2009...A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, un gagnant remportera 2 places pour le concert de Sting à l'Olympia le 12 avril prochain, avec une nuit à l'hôtel Qualys le vieux Saule, au cœur du marais...

A vos téléphones: Le 3210











Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Eddy Mitchell

Tears For Fears

