Denis Podalydès et Bob Dylan dans Laissez-vous tenter du 6 juin 2017

publié le 06/06/2017 à 11:55

Musique

Bob Dylan, Nobel de littérature 2016, a transmis in extremis à l'Académie le traditionnel discours exigé pour recevoir l'argent du prix (plus de 800.000 euros). Il a fait parvenir un enregistrement audio de la lecture du texte par lui-même, 27 minutes consacrées aux liens entre ses chansons et la littérature.

Bob Dylan aux "Vieilles Charrues" à Carhaix, le 22 juillet 2012 Crédit : SIPA

Réécouter la chronique

Théâtre

La troupe de la Comédie-Française joue Une Vie, au théâtre du Vieux Colombier. Denis Podalydès y est un peintre sombre mais talentueux, rattrapé par son passé.

Denis Podalydès joue un peintre sombre mais talentueux dans "Une vie", au théâtre du Vieux Colombier Crédit : Christophe Raynaud de Lage

Réécouter la chronique

Musique classique

L'Ircam, Institut de recherche et coordination acoustique/musique, fête ses 40 ans en 2017. L'occasion de découvrir cet endroit riche de nouveautés.

L'Ircam fête ses 40 ans Crédit : Wikimédia

Réécouter la chronique