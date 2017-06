publié le 11/06/2017 à 10:10

"Un petit garçon était allongé sur le dos. Il était nu en dehors de son caleçon de bain entortillé autour d'une de ses chevilles et ses jambes étaient disposées en losange, les plantes de ses pieds se touchant presque, les genoux bien écartés". Il avait 9 ans, il s'appelait Stanley Lefgren et il était le premier d'une effroyable série.



Nous sommes en juillet 1957, à Cape Cod sur la côte nord-est américaine. À l'époque il y a là-bas plus de marais que de lotissements, quelques notables, beaucoup de pêcheurs et une poignée de flics. Parmi eux, le lieutenant Warren de la police locale, très bon enquêteur, très accrocheur, très honnête aussi.

Et puis, il y a Stasiak, qui vient de la police d'État, récemment parachuté de Boston après avoir brisé les reins de quelques gros mafieux. Mutation comme récompense ou sanction ? En tout cas, c'est lui que le procureur charge de résoudre les crimes d'enfants. Il demande à Warren de jouer les grouillots mais c'est mal le connaître.



L'Amérique a cela d'extraordinaire qu'elle est un vivier inépuisable de talents littéraires. Prenez Joe Flanagan : il est né à Cape Cod et il n'est plus tout jeune. Son père était le policier du coin et il lui a servi de modèle pour son personnage de l'intègre Warren de son premier et magnifique polar titré Un moindre mal. Une histoire de flics somme toute classique mais qui se dévore d'un trait, tant les personnages, l'intrigue et les dialogues s'intègrent parfaitement dans l'Amérique puritaine d'Eisenhower. C'est très très bon et, une fois encore, c'est Oliver Gallmeister qui a déniché le texte.



Un moindre mal de Joe Flanagan, vient de paraître chez Gallmeister.