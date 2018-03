et Yves Calvi

publié le 29/08/2016 à 10:51

Musique

"Encore un soir" de Céline Dion sortira le 26 août

Quatre ans après un album vendu à 800.000 exemplaires en France, Céline Dion publie Encore un soir, son premier disque depuis la disparition de son manager René Angélil. La star québécoise nous présente ses nouvelles chansons.

Cinéma

La 9e édition du Festival du film francophone d'Angoulême s'est achevée dimanche soir. Découvrez les films marquants du festival et les plus belles rencontres de Stéphane Boudsocq avec, entre autres, Isabelle Adjani, Pierre Niney et Audrey Tautou.



Romain Duris a participé au Festival cette semaine. Crédit : Yohan BONNET / AFP

