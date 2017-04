publié le 30/04/2017 à 10:12

Désormais londonienne, la jeune journaliste sud-africaine Jo Hartslief revient en reportage dans son pays d'origine, cette fois pour couvrir les émeutes du township d'Alexandra. Elles sont d'une violence inouïe. C'est alors qu'elle reçoit un appel de son père, Nico, avec qui elle a coupé tous les ponts depuis dix ans. Elle n'a plus rien à dire à cet ancien soldat de l'Apartheid, raciste, misogyne et homophobe. Mais lui a besoin d'elle, en urgence, pour prouver son innocence dans une affaire de meurtre.



Si elle refuse, au mieux il va en prison, au pire au cimetière. Elle accepte. Parce que c'est son père et qu'il est sa seule famille. La vérité est à rechercher dans le pays afrikaner, là où les Noirs, aujourd'hui encore, parlent doucement et rasent les murs. C'est là que sont installés les survivants de la lutte contre l'ANC de Mandela. Les combattants de la suprématie blanche, presque tous hors-service, mais une poignée encore très actifs et dangereux.

C'est vers ces hommes-là que foncent Jo et Nico, sur les pistes du Karoo et de l'Orange Free State. Et comme la route est longue, le père et la fille ont le temps de régler leurs comptes personnels, à peine moins violents que l'actualité quotidienne de la Nation Arc-en-Ciel.



Je l'ai appelée chien, de Marli Roode, est paru dans la collection Noir aux éditions Rivages.

