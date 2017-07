publié le 02/07/2017 à 10:15

Ce sont deux adolescentes de 17 et 18 ans, deux soeurs. Eva se prépare à être danseuse de ballet classique, comme sa mère, emportée jeune par le cancer. Chaque jour elle s'astreint à des heures d'exercices, à la barre ou au sol. Nell a pour objectif d'entrer à Harvard. Avec son excellent dossier scolaire, elle est déjà reçue. Mais elle travaille tout de même pour les entretiens d'admission.



Eva danse dans le silence, au rythme du seul métronome. Nell potasse les pages papier de l'encyclopédie universelle. Quand elles ne s’entraînent pas, les deux sœurs cultivent leur potager, font des conserves de légumes et coupent du bois pour l'hiver. Elles vivent seules, dans la maison familiale perdue au fond des bois, en Californie. Jusqu'à récemment, leur père était là, mais un accident de tronçonneuse l'a emporté. Ses filles l'ont enterré profond, hors de portée des sangliers. Pourquoi un tel dénuement, un tel isolement ?

Parce que nous sommes après. Après l'essence, qui permettait d'aller faire les courses en ville avec le 4 X 4. Après l'électricité, qui donnait accès à Internet et à la chaîne Hi-Fi, pour danser sur le Lac des Cygnes ou Casse Noisettes. Après le courrier et le téléphone aussi. Eva et Nell sont seules, au-delà du Grand Cataclysme. Elles pourraient s'ouvrir les veines et abréger. Mais elles choisissent une autre voie, que je vous laisse découvrir dans cette pure merveille, parue en 1996 aux Etats Unis. Dans la forêt de Jean Hegland est un livre bouleversant et inoubliable, allez, disons le mot : un chef d'œuvre.



Dans la forêt, de Jean Hegland, est paru en janvier chez Gallmeister. Cela n'empêche pas de le savourer en juillet.