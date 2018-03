Bon vendredi avec les Grosses Têtes !

publié le 29/04/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui est joueuse, très chercheuse, pas souvent trouveuse… Caroline Diament

Une Grosse Tête qui sera ce soir aux côtés d'Arthur parce que moi aussi j'ai le droit à des vacances… Christine Bravo

Une Grosse Tête qui avait sur ses bulletins scolaires l’appréciation : il faut laisser répondre ses camarades… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui préfère l'Opéra à la politique parce que quand les chanteurs ont un coffre ce n'est pas forcément en Suisse ou au Panama… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui ne chante pas d'Opéra mais qui a longtemps été premier rôle dans "la Vie Parisienne"… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête fiancée à Roselyne Bachelot mais plus pour l'apéro que l'Opéra… Titoff.



Titoff

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !