Bernard Lavilliers le Stéphanois

Bernard Lavilliers et Carole Gaessler

publié le 29/07/2017 à 12:29

Comme il le chante lui même, Bernard Lavilliers est d'une ville, Saint-Etienne. Ses souvenirs, c'est la manufacture d'armes, où son père et lui ont travaillé. Son horizon est alors très industriel, il est de la ville et du monde ouvrier. C'est un adolescent quand il commence à travailler, entre usine et univers familial. Il est de Saint-Etienne mais c'est aussi la ville qui lui a donné envie de partir, dès 19 ans, au Brésil.

Bernard Lavilliers est en tournée, pour les dates de concert c'est ici



Carte de localisation de Saint-Etienne Crédit : Idé