Le Nice de Michèle Laroque

publié le 15/07/2017 à 12:31

La première émission de cet été ne pouvait qu'être celle-là. La ville de Nice a durement été touchée il y a tout juste un an, et pour Michèle Laroque il était impossible d'aller tourner son premier film ailleurs que dans sa ville, pour redonner de la vie, montrer que la vie est plus forte. Elle aime sa ville et le côté chauvin de ses habitants. Elle même se sent très niçoise, elle a tourné son film "Mon brillantissime divorce" dans son quartier et même dans l'immeuble où elle a grandi. Elle fait même tourné sa mère, si son film n'est pas sa vie, il est un hymne à sa ville au quartier où elle a grandi, Michèle Laroque est bien née quelque part.

La ville de Nice est connue pour la Promenade des Anglais Crédit : Wikimédia





Chaque semaine Carole nous emmène quelque part en France mais avec un guide particulier, une personnalité qui y est né et y a vécu au moins son enfance. Une vison intime de notre pays.