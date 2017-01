LE CHIFFRE DU JOUR - Ce vendredi 13 janvier est l'occasion pour les amateurs du Loto de pouvoir jouer à l'exceptionnelle cagnotte de la Française des jeux.

par Johanna Guerra publié le 13/01/2017 à 16:38

Joueurs superstitieux, c'est le moment de sortir vos trèfles à quatre feuilles et autres grigris. À l'occasion de ce vendredi 13, 13,6 millions de joueurs devraient tenter leur chance au Loto selon la Française des jeux. C'est deux fois plus que lors des cagnottes classiques Cette année, les joueurs pourront tenter leur chance deux fois. L'année 2017 compte deux vendredi 13, contre un seul en 2016. Le gagnant avait alors remporté la somme exceptionnelle de 15 millions d'euros.



Pour ceux qui ne se contenteront pas du Loto, un tirage spécial de l'Euro Millions aura également lieu. Près de 61 millions d'euros seront mis en jeu.



Afin de faciliter l'accès et de faire participer un plus large public, la Française des jeux permet aux joueurs de tenter leur chance sur internet. Plus besoin de faire la queue chez le buraliste, tout est enregistré sur un compte en ligne.