L'important carambolage qui s'est produit dans la matinée du mardi 20 décembre en Vendée a très probablement été causé par l'épais brouillard présent localement.

20/12/2016

Un carambolage impliquant une quarantaine de véhicules dont des poids-lourds a fait cinq morts et une vingtaine de blessés ce mardi 20 décembre vers 9h50. L'accident a eu lieu dans les deux sens de la voie rapide entre les Sables d'Olonne et La-Roche-sur-Yon à hauteur de Sainte-Flaive-des-Loups (Vendée). En cause : le brouillard, très épais au moment du drame. C'est en effet une imposante couche de brume qui a frappé les automobilistes, un brouillard extrêmement localisé sur cette commune de 1.500 habitants.



Les secouristes et les témoins sur place ont témoigné de l'extrême difficulté d'essayer de voir à plusieurs mètres. "Je n'avais jamais vu un brouillard de cette épaisseur", a raconté un témoin à l'AFP. "Vous avez un mur de brouillard d'un seul coup" devant vous "et vous ne savez plus ce qui se passe" : tous les rescapés rencontrés par l'agence de presse ont mis en cause le manque de visibilité. Une autre témoin, Florence, qui était avec son mari et son fils de six ans, évoque elle aussi cette "nappe" de brouillard qui surgit "d'un seul coup". "On ne voyait plus rien. On a freiné, on a pilé quand on a vu les voitures mais c'était trop tard. Les voitures commençaient déjà à se rentrer les unes dans les autres", décrit-elle, visiblement choquée et les larmes aux yeux.



Le brouillard est donc très probablement la raison pour laquelle cette quarantaine de voitures et de poids lourds se sont encastrés ce mardi 20 décembre au matin les uns derrière les autres sur cette route assez empruntée dans la région. Mais dans la mesure où toutes les hypothèses pour identifier l'origine de cet accident sont soulevées, des dépistages d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants ont été réalisés "sur les personnes dont l'état de santé le permettaient", a indiqué le procureur de la République. "Aucun conducteur n'avait bu ni consommé de stupéfiants, a-t-il révélé, notre but maintenant, c'est savoir le plus précisément possible ce qu'il s'est passé".

D'importants moyens de secours

La préfecture de Vendée a immédiatement déclenché le plan ORSEC rouge "Nombreuses victimes", aussi appelé plan NOVI. Pompiers, gendarmes, Samu se sont rapidement rendus sur place. Des dépanneuses et des camions-grues retirent petit à petit les épaves des véhicules accidentés. Des bus ont été acheminés pour recueillir tous les rescapés de cet accident. Des rescapés qui ont été accueillis au chaud dans une salle communale de Sainte-Flaive-des-Loups. Un numéro vert a également été mis en place, le 0.800.971.085.