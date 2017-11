publié le 22/11/2017 à 16:14

Vélib', le service de vélos en libre-service parisien, fait sa révolution, non sans difficulté. Le réseau est actuellement en train d'être rénové en Île-de-France, afin d'accueillir les nouveaux "vélos intelligents" qui alimenteront son parc d'ici le 1e janvier prochain.



Deux types de vélos ont été inaugurés il y a quelques semaines par la maire de Paris, Anne Hidalgo : un vert mécanique et un bleu électrique. Pour procéder à ce changement, la moitié des 1.200 stations du parc Vélib' vont être fermées, un problème pour les usagers les plus fidèles.



En plus de ce problème, le Vélib', qui passera des mains de JCDecaux à Smoovengo le 1er janvier, doit faire face à la grève des ses salariés. Dans le même temps, des concurrents se pointent, comme les vélos de Gobee.bike et d'oBike.

De nombreuses stations inaccessibles

Quelque 300.000 abonnés annuels Vélib' ont du mal à trouver une station ouverte en ce moment, qui plus est avec des vélos libres. Pour faire face à ce problème, les élus de Paris ont voté mardi 21 novembre un vœu formulé par le groupe UDI-MoDem qui propose le dédommagement de principe des usagers.



Toutefois, le montant et la forme de l'indemnisation ne sont pas encore fixés. La prolongation des abonnements pourrait être une des pistes envisagées, selon Le Parisien. Ce problème de stations fermées ne s'arrange pas avec la grève des salariés de Cyclocity, chargés de l'entretien et de la maintenance des vélos. Mercredi 22 novembre, les employés bloquaient les dépôts et s'affairaient à déconnecter les stations en signe de protestation.

Les salariés réclament des garanties pour leurs emplois

Depuis mardi 14 novembre, soit une semaine, les salariés de Cyclocity, filiale de JCDecaux, sont mobilisés. Selon l'intersyndicale, 100% des 267 employés sont en grève. Ils réclament des garanties sur le maintien de leurs emplois dans le passage de l'activité de JCDeacaux à Smoovengo.



Plus précisément, la contestation fait suite à la décision du tribunal de grande instance de Nanterre de ne pas contraindre Smoovengo à reprendre les salariés. En plus de la fermeture des stations pour travaux, le réseau est encore plus perturbé que jamais. Les salariés envisagent de poursuivre cette mobilisation jusqu'au jeudi 23 novembre et réclament une réunion entre leurs représentants, le syndicat mixte Vélib' Métropole, JCDecaux et Smoovengo.

La concurrence des vélos partagés sans bornes

Au même moment, de nouveaux bicycles font leur apparition. Gobee.bike avec ses 2.000 vélos verts et oBike avec ses 514 vélos jaunes, tentent leur chance depuis mi-octobre dans la capitale. Ces deux-roues, partagés et sans borne d'accrochage, sont accessibles depuis une application sur smartphones.



Le principe, scanner un QR code avec son téléphone, situé sur le cadre du vélo. Ces sociétés venues d'Asie connaissent un succès naissant. Plus de 70.000 personnes ont déjà téléchargé l'application. Également, trois autres opérateurs sont annoncés prochainement sur le marché parisien, dont deux mastodontes et un outsider franco-britannique.



Par ailleurs, la société chinoise ofo, créée par des étudiants et comptant 13 millions de vélos connectés dans 200 villes de 17 pays différents, a annoncé son arrivée d'ici début 2018. La société Vélib' devra s'accrocher avec son nouveau réseau prévu d'ouvrir partiellement dès le 1e janvier 2018.