Vaucluse : il cambriole la maison de sa tante

publié le 15/12/2017 à 22:48

Un cambriolage familial. Mercredi 13 décembre, deux jeunes hommes âgés de 18 et 15 ans ont été arrêtés par les gendarmes à Morières-lès-Avignon dans le Vaucluse. Les forces de l'ordre les soupçonnaient d'avoir cambriolé une résidence de la commune, et d'y avoir notamment dérobé des bijoux et de l'argent liquide, relate Le Dauphiné libéré.



Mais la maison en question n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit en fait de celle de la tante du jeune homme de 18 ans. C'est grâce aux images du système de vidéosurveillance de la tante du jeune homme, que les gendarmes de la compagnie d'Avignon ont pu remonter la piste des deux cambrioleurs.

Le neveu de 18 ans aurait subtilisé les clés de sa tante, avant de profiter d'un déplacement de cette dernière pour commettre son larcin. Les deux jeunes hommes ont été déférés au palais de justice. Le mineur sera présenté à un juge des enfants, tandis que le neveu a reçu une convocation à une date ultérieure.