publié le 20/08/2017 à 13:58

Accident mortel à la terrasse d'un bistrot de Draguignan. Un violent coup de vent a provoqué la chute d'un parasol qui a mortellement écrasé une femme de 88 ans, dans l'après-midi du samedi 19 août. L'octogénaire a succombé à ses blessures durant son transport vers l'hôpital. Une autre cliente a été légèrement blessée au même moment.



Pesant une centaine de kilos, l'objet était un store sur pieds à double pente. Comment a-t-il pu s'affaisser avec une rafale de vent ? L'enquête va tâcher de faire la lumière sur les circonstances de ce drame et déterminer si le parasol a bien été utilisé dans le respect des règles de sécurité.

Les investigations, ouvertes pour homicide et blessures involontaires, ont été confiées à la sûreté urbaine de Draguignan, selon une source judiciaire locale confirmant une information de Var-Matin. En plus des relevés effectués peu après la tragédie, une autopsie doit être pratiquée sur le corps de la victime pour identifier clairement les causes de sa mort.

