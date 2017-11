Un couple de la télé-réalité accusé de violences et menaces envers deux fans

publié le 06/11/2017 à 04:48

Nehuda et Ricardo Pinto à nouveau dans la tourmente. Ce couple de la télé-réalité, qui a participé aux Anges, saison 8, est accusé de violences verbales et physiques par deux de leurs fans. Durant la nuit d'Halloween, deux jeunes femmes auraient reconnu le couple dans un bar d'Avignon, puis tenté de le prendre en photo. Une démarche que n'auraient pas du tout apprécié Nehuda et Ricardo Pinto, qui s'en seraient pris violemment à elles.



Sur Instagram, l'une des deux fans retrace le fil des événements : "Alors qu'on pensait passer une soirée tranquille pour Halloween, un couple de télé-réalité Nehuda et Ricardo nous ont agressées verbalement et physiquement. Lou a reçu des menaces verbales et un gros coup sur le tibia. Quant à moi, Nehuda m'a attrapé le visage en me faisant perdre une lentille, j’ai des traces à l'œil, puis Ricardo s'est occupé du reste. Il m'a cogné la tête contre la table à plusieurs reprises, je me suis retrouvée par terre en état de choc sans savoir comment, et je continuais de recevoir des coups." Le compte de la jeune femme est désormais passé en privé, son contenu n'est plus visible que par ses abonnés.

"Violences volontaires" sur un bébé de 4 mois

Une version des faits confirmée par le serveur de l'établissement, où s'est déroulée la scène, affirme Le Dauphiné. Les parents des jeunes femmes auraient par ailleurs déposé une plainte pour agression et menaces, ajoute le quotidien.

En juillet dernier, le couple avait déjà défrayé la chronique lorsque Ricardo Pinto avait été mis en examen pour "violences volontaires" sur son bébé de 4 mois, après une violente altercation avec Nehuda, dans leur voiture, à proximité de Dijon.



La jeune femme avait alors été mise hors de cause et avait obtenu la garde de sa fille. Son petit ami en revanche ne peut désormais rendre visite à son bébé que lors de rencontres organisées par la justice, et en présence d'un tiers.