Un boa retrouvé au bord de l'autoroute A36

publié le 05/08/2017 à 21:06

La journée a été chargée sur les routes de France pour les agents de la société d'autoroute, ce samedi 5 août. En plus de gérer la forte circulation prévue par Bison Futé, les secours ont parfois dû faire face à d'autres imprévus... Les agents ont en effet eu la surprise de rencontrer un boa, abandonné dans une caisse sur l'aire d'autoroute de la Combe Fougère, près de Baume-les-Dames (Doubs), samedi 5 août.



Comme le précise BFMTV, le reptile a été abandonné par son propriétaire, qui avait laissé une note indiquant : "Boa agressif, âgé de quatre ans". L'association de protection animale Athénas est venue récupérer le boa, gardé chez les pompiers. "Ce genre de comportement déplorable, on y est malheureusement confronté durant toute la période des vacances. On retrouve des animaux domestiques comme des NAC (nouveaux animaux de compagnie, NDLR) partout. J'espère que ces gens seront identifiés et punis", s'est exaspéré le responsable de l'association lors d'une interview au journal l'Est Républicain.

Selon la loi, l'abandon d'un animal de compagnie peut être sanctionné de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.