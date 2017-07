États-Unis : un boa étrangle sa propriétaire avant de se faire décapiter

publié le 30/07/2017 à 19:55

On imagine aisément l'effroi qui a dû saisir cette habitante de l'Ohio, pourtant familière des serpents. Jeudi 27 juillet, un de ses serpents l'a attaqué, s'est enroulé autour de son cou et l'a finalement mordue son visage. "J'ai un boa constricteur collé au visage !", a-t-elle indiqué aux pompiers de Sheffield Lake.



Cette passionnée de reptiles de 45 ans a tout de même pu appeler les secours. Elle a alors décrit être à terre et qu'il y avait "du sang partout". "J'ai peur ! Il a attrapé mon nez et il est autour de ma taille !", a-t-elle également indiqué à l'opératrice. Mais une fois sur place, ses sauveurs n'ont pu trouver d'autres solutions que de décapiter l'animal pour décoller sa gueule de sa propriétaire.

L'animal ingrat, un boa d'environ 1,60 m, aurait pourtant été "secouru" la veille, ainsi qu'un autre boa, selon les dires de la victime, qui possède en tout 11 serpents dont 9 pythons. La femme a été hospitalisée mais ses jours n'étaient pas en danger, selon la chaîne locale Fox 8 Cleveland.



Les échanges, glaçants, ont été enregistrés et sont audibles sur le site du journal local The Chronicle Telegram . "Je n'ai jamais entendu un truc comme ça", a avoué l'opératrice. Ce qui peut se comprendre.