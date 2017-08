et AFP

publié le 02/08/2017 à 22:06

Un soldat est mort dans la matinée du 2 août après un accident de blindé survenu au cours d’un exercice dans le camp militaire de Caylus (Tarn-et-Garonne). Ce chef de bord d'un véhicule de l'avant blindé (VAB) a péri quand son engin s'est retourné lors d'un exercice de conduite sur une piste à l'intérieur du camp de Caylus, pour une raison encore inconnue, a indiqué un porte-parole du Sirpa-Terre auprès de l’AFP.



La victime est un sous-officier du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa) basé à Carcassonne, qui n'était pas aux commandes du blindé lors de l'accident. Les autres passagers de l'engin n'ont pas été blessés.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. "L'armée de Terre s'associe à la douleur de la famille, des proches et de tous les frères d'armes du sous-officier décédé et les assure de son soutien", ajoute le Sirpa-Terre dans un communiqué publié en fin d'après-midi.