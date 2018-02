Soeur Bernadette Moriau raconte son miracle de Lourdes : "C'était un choc"

publié le 13/02/2018 à 20:56

La guérison en 2008 de Soeur Bernadette Moriau, atteinte d'une grave invalidité et alors âgée de 69 ans, a été reconnue "comme miraculeuse" par l'évêque de Beauvais, ce qui constitue le 70e miracle survenu à Lourdes. Une annonce qui permet à la religieuse de se sentir aujourd'hui "dans l'action de grâce, dans la louange". Elle assure pourtant que cela "ne change rien" à sa vie.



Sœur Bernadette Moriau, née dans le Nord en 1939, est entrée à 19 ans au couvent dans une congrégation de franciscaines et devient infirmière en 1965. Dès 1966, à 27 ans, elle ressent des douleurs lombo-sciatiques et malgré quatre interventions chirurgicales ne peut plus exercer comme infirmière et marcher normalement.

"Cela touchait les racines nerveuses. Je souffrais tout le temps, j'avais un corset rigide, une attelle, je vivais avec la morphine et un neuro-stimulateur à cause de la paralysie", raconte-t-elle au micro de RTL.

Mais sa vie bascule en 2008 lors d'un pèlerinage à Lourdes. "J'y suis allée pour vivre ce temps fort, pour prier, pour poursuivre mon chemin mais jamais je n'ai pensé guérir. J'ai demandé la guérison pour les autres, mais jamais pour moi", glisse-t-elle.



Et le 11 juillet, à 17h45, le miracle se produit : "J'ai vraiment senti la présence du Christ, il me disait qu'il voyait ma souffrance et que j'avais qu'à tout lui donner. C'est ce que j'ai fait dans ma prière. Quand je suis rentrée dans ma chambre, je ne comprenais pas. Je n'ai pas pensé au miracle mais j'ai constaté que je n'avais plus rien, que j'étais guérie. C'était un choc. Il faut un moment pour réaliser".



