Seine-Saint-Denis : ils blanchissaient de l'argent grâce à la FDJ et au PMU

publié le 09/03/2017 à 19:19

Douze personnes ont été interpellées mardi en Seine-Saint-Denis, dans le cadre de l'enquête sur un important réseau de blanchiment d'argent qui opérait grâce au rachat de tickets gagnants de la Française des Jeux et du PMU, comme le rapporte M6. Arrêtés à Aulnay-sous-Bois, Drancy et Aubervilliers, ces douze individus sont soupçonnés d'avoir mis en place un système dont le préjudice financier s'élèverait à près de 1.3 million d'euros.



La combine, bien connue des escrocs depuis longtemps, tournait autour de billets gagnants qu'un buraliste d'Aulnay-sous-Bois rachetait à leurs propriétaires, bonus à la clé, grâce à de l'argent issu de différents trafics. Une fois entre ses mains, ces tickets étaient ensuite utilisés pour collecter de façon "légale" les gains associés. Cette pratique, prisée notamment de la mafia italienne et dont le patron du bar PMU a reconnu l'existence face aux enquêteurs, aurait démarré en 2015.

Une première opération de police ayant eu lieu le 10 janvier dernier dans la communauté turco-libanaise avait permis de mettre fin à la combine, avant la série d'arrestations de mardi. Le bar en question faisait depuis plus d'un an l'objet d'un intérêt particulier de la part du service central des courses et jeux.