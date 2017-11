Sécurité routière : un label "Ville prudente" bientôt décerné aux communes

et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/11/2017

La Prévention routière a pris une initiative pour sensibiliser les élus locaux. Elle créé un label, qui sera lancé à l'occasion du Salon des maires la semaine du 20 novembre. "Ville prudente" récompensera les communes qui s'engagent à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.



L'idée de ce label est de donner de la visibilité aux municipalités qui agissent au quotidien pour faire reculer les accidents. Cela va de l'aménagement de carrefours à l'instauration de zones 30. La Prévention routière veut donner un coup de pouce aux communes qui seront sélectionnées, en leur fournissant des statistiques.

Anne Lavaud, déléguée générale à la Prévention routière, explique en quoi elles consistent. "Ces chiffres-là permettent d'avoir le détail des blessés, des nombres de tués, du nombre d'accidents sur un historique de dix ans", détaille-t-elle. Selon les statistiques, l'insécurité routière coûte 1,5 point de PIB, soit 37 milliards d'euros par an. "On a fait une péréquation qui permet à chaque commune de pouvoir mesurer quel est le coût de son insécurité routière", poursuit-elle.



Des bénévoles de la Prévention routière se rendront dans les communes candidates. Celles qui seront sélectionnées pourront dans un an afficher une pancarte "Ville prudente". Une victime de la route sur trois est tuée en agglomération.