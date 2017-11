Sarcelles : les blessés sont "tous en urgence absolue"

publié le 19/11/2017 à 08:42

Trois personnes ont trouvé la mort, samedi 18 novembre peu avant 21 heures à Sarcelles (Val-d'Oise). Elles ont été abattues par un policier, avec son arme de service. Le policier a tué son beau-père et deux passants, avant de blesser sa compagne, sa belle-mère et sa belle-sœur en leur tirant dessus. Le policier de 31 ans a ensuite retourné son arme contre lui et s'est suicidé.



Invité de RTL ce dimanche 19 novembre, l'ancien maire socialiste de Sarcelles, François Pupponi, évoque la probabilité d'une piste familiale. "C'est un peu l'incompréhension. On peut imaginer qu'une première altercation a eu lieu et que les passants se sont interposés", avance l'ancien édile. "Ce sont des familles que je connais personnellement", poursuit François Pupponi qui a vécu dans la rue où les faits se sont produits, rue du Bocage, pendant dix ans. "Ce sont des familles qui ne posaient aucunes difficultés, je crois qu'on est devant un drame absolu."

Les blessés, les deux passants et le beau-père du policier, sont "quasiment tous en urgence absolue", déclare également l'ancien maire, qui est encore sur place ce dimanche matin. Pour l'heure, François Pupponi ne sait pas si le fonctionnaire avait des antécédents psychiatriques.