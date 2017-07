Saint-Cyr : une plainte déposée contre l'armée suite au suicide d'un élève

publié le 09/07/2017 à 22:32

Un an et demi après le drame, une macabre affaire resurgit à l'école militaire de Saint-Cyr. Selon des informations du journal Le Parisien, la mère d'un sous-lieutenant décédé a porté plainte pour "entrave à la saisine de la justice". Son fils, Michaël Lavocat, avait été retrouvé mort en février 2016 sur les toilettes du camp militaire de la Courtine (Creuse), d'une balle tirée par le Famas qu'il tenait entre ses jambes et contre son front. Huit fonctionnaires, parmi lesquels deux colonels et un capitaine, sont visés par la plainte.



Les conclusions tirées dans le rapport de l'enquête sur le décès de cet élève de 22 ans faisaient état d'un simple suicide. "Les circonstances du décès excluent toute autre hypothèse que celle d’un suicide, réfléchi et prémédité bien en amont", annonçait le rapport. Certains indices - des recherches internet sur "les doses mortelles de certains médicaments", son malaise confié à son amie, une balle dérobée en amont qui était celle utilisée - étayent ces conclusions, mais d'autres éléments viennent les questionner.

Des questions sans réponses

Pourquoi ses deux compagnons de section ont cherché à joindre Michaël Lavocat à deux reprises, très tôt le matin ? Pourquoi l'ont-ils initialement dissimulé ? Par ailleurs, le jeune homme avait lui-même annoncé le faux décès de son père à ses supérieurs. D'autres éléments, comme des fragments du projectile létal, ont été jetés aux ordures selon un témoin. Enfin, des interrogations persistent autour de la scène du décès, nettoyée quelques heures après le drame.

Ces éléments ont poussé la famille de Michaël Lavocat à porter plainte, notamment pour "modification d’état des lieux d’un crime ou d’un délit". Ni sa mère, ni son père n'ont cru à la thèse du suicide. Ce dernier rapportait en mars 2016 qu'un suicide était techniquement impossible. Elle, que son fils n''avait "aucune tendance suicidaire".